Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
В среду, 15 июля, на министерском совещании государства ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти в мире. С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективная квота по сокращению в следующем месяце составит примерно 8,2 миллиона баррелей в день, учитывая компенсации отставания некоторых стран по сокращению в мае.
Цены на нефтяные ресурсы сразу же отреагировали на данное решение ОПЕК+. Сентябрьские фьючерсы на смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне сегодня выросли в цене на 0,9 процента до 43,38 доллара за баррель. Об этом свидетельствует информация торговой площадки на 18:20 по московскому времени.
Августовские фьючерсы на американскую марку WTI растут на 1,04 процента и уже достигли отметки в 40,71 доллара за баррель.
Российский министр энергетики Александр Новак в ходе заседания министров ОПЕК+ отметил, увеличение добычи нефти в ближайшие месяцы не должно привести к увеличению экспорта энергетического ресурса.
Накануне ОПЕК+ улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 100 тысяч баррелей. Эксперты ожидают, что спрос будет снижаться на уровне 8,9 миллиона баррелей в день. При этом спрос на нефть в мире составит около 90,72 миллиона баррелей.
Новак призвал страны ОПЕК+ к ослаблению объемов сокращения добычи нефти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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