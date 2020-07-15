2020-07-15T21:53:09+03:00
Здоровье

Диетолог раскритиковала опасный способ быстрого похудения

Популярная диета Дюкана может повлечь серьезные проблемы со здоровьем
Ксения АНУФРИЕВА
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Диетолог раскритиковала опасный способ быстрого похуденияДиетолог раскритиковала опасный способ быстрого похуденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нутрициолог и член Национального общества диетологов Ольга Деккер раскритиковала популярную диету Пьера Дюкана. По мнению специалиста, описанный Дюканом причудливый способ быстро похудеть представляет опасность для здоровья человека.

Основой этой диеты является потребление пиши с высоким содержанием белка и почти полный отказ от жиров и углеводов. Бывший французский диетолог в своем способе также указывает на необходимости пить много воды и полностью исключить из рациона сахар.

Ольга Деккер подчеркнула, что такая диета строго противопоказана при заболеваниях почек, печени, нарушениях обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью.

- В связи с переизбытком белка в организме человека вырабатываются кетоновые тела – продукты обмена веществ, которые подавляют аппетит и вызывают усталость, неприятный запах изо рта. Дефицит витаминов может привести к проблемам не только с внешним видом, но с пищеварением, сердце, сосудами и нервами, а в результате применение такой диеты повлечет гормональный сбой, - предупредила нутрициолог.

Эксперт отметила, что дефицит жиров может сказаться на желчном пузыре и вызвать запоры. Диета Дюкана также не подходит людям, работа которых связана с умственной деятельностью, например, в офисе – мозг будет испытывать острую нехватку углеродов, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты раскритиковали кетодиету, которая основана на сокращении углеводов и увеличении жиров в рационе. Из последних предлагается получать до 90% энергии, необходимой организму. Диетологи отметили, что такая система похудения действительно помогает, правда, ненадолго: лишний вес, вероятнее всего, скоро снова начнет набирать обороты, а организм человека подвергнется сильной нехватки витаминов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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