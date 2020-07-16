2020-07-16T04:16:40+03:00
Общество

«Спасибо за терпение»: после взлома аккаунтов знаменитостей Twitter работает с ограничениями

Список пострадавших от хакеров пополнился новыми именами: Джефф Безос, Майкл Блумберг, Джо Байден и Барак Обама
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Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людейНеизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людейФото: EAST NEWS
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Список мировых знаменитостей, чьи аккаунты в Twitter этой ночью взломали неизвестные хакеры, пополнился новыми именами. Среди тех, на чьих страницах появились сообщения «пришли тысячу долларов, и я верну тебе в два раза больше», – глава Amazon Джефф Безос, миллиардеры Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, а также политики – кандидат в президенты США Джо Байден и предшественник Дональда Трампа, бывший глава Белого дома Барак Обама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Спасибо за терпение»: после взлома аккаунтов знаменитостей Twitter работает с ограничениями
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