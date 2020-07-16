На востоке Турции разбился самолет служб безопасности, погибли семь человек

16 Июль 2020 2020-07-16T07:16:09+03:00

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В ночь на четверг, 16 июля, на востоке Турции разбился самолет-разведчик, который принадлежал департаменту авиации Национальной полиции страны, в результате погибли семь человек – два пилота и пять сотрудников турецкой службы безопасности, передает телеканал NTV.

О крушении воздушного судна под утро сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, уточнив, что самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию, однако пропал с радаров над провинцией Ван.

По невыясненным пока причинам самолет упал на горе Артос около 3:00 по местному времени (совпадает с мск), сейчас к предполагаемому месту крушения направляются спасатели и сотрудники полиции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 февраля в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен совершил жесткую посадку прилетевший из Измира Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines. Самолет выкатился за пределы ВПП, рухнул на дорогу и развалился на три части, после чего загорелся. На борту разбившегося лайнера находились шесть членов экипажа и 177 пассажиров. Тогда погибли три человека, пострадали 179.

А через несколько дней в Стамбуле приземлился самолет той же компании, пилот которого потерял сознание. К счастью, посадка прошла благополучно, управление взял на себя второй пилот.

ИСТОЧНИК KP.RU