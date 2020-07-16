В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей
Компания Twitter, как и обещал ее гендиректор Джек Дорси, поделилась первыми результатами своего расследования массового взлома страниц знаменитостей. По версии специалистов соцсети, хакеры воспользовались доступом ряда сотрудников сервиса микроблогов.
«Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам», - говорится в сообщении службы техподдержки Twitter.
Уточняется, что взломщики воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных людей и размещать сообщения от их имени.
ИСТОЧНИК KP.RU