В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей

16 Июль 2020 2020-07-16T07:07:20+03:00

Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людей Фото: REUTERS

Специалисты компании считают, что для атаки хакера воспользовались доступом сотрудников соцсети к системам

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Компания Twitter, как и обещал ее гендиректор Джек Дорси, поделилась первыми результатами своего расследования массового взлома страниц знаменитостей. По версии специалистов соцсети, хакеры воспользовались доступом ряда сотрудников сервиса микроблогов.

«Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам», - говорится в сообщении службы техподдержки Twitter.

Уточняется, что взломщики воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных людей и размещать сообщения от их имени.

ИСТОЧНИК KP.RU