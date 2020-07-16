2020-07-16T08:57:51+03:00
В мире

Минобороны Армении опубликовало видео атаки Азербайджана на армянское село

Обострение конфликта на границе двух государств длится с 12 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Ереван показал видео обстрела села на границе с АзербайджаномЕреван показал видео обстрела села на границе с АзербайджаномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала на своей странице в Facebook фотографии и видео атаки на армянское село Айгепар, расположенного на границе с Азербайджаном.

На обнародованном ролике видны поднимающиеся столбы дыма, а в описании Степанян указала, что это кадры "сегодняшнего удара стороны в направлении села Айгепар".

Ереван и Баку сообщают об обострении конфликта на границе.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению Баку, в Товузском направлении границы Азербайджана и Армении возобновились бои, ВС Армении ведёт обстрел населённых пунктов.

Напомним, 12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии на приграничной территории.

В Баку заявляют, что Армения открыла огонь из артиллерийских установок. В Ереване уверяют, что сначала военные Азербайджана пытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, а затем пытались захватить опорный пункт, открыв артиллерийский огонь.

В обстрелах на границе с Арменией погибли семеро азербайджанских военных. Среди них были генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев.

Напомним, в мае 1994 года после окончания войны между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, был установлен режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24