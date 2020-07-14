Минобороны Азербайджана заявили о гибели генерала и полковника в конфликте с Арменией
Генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов погиб при обстреле со стороны Армении, сообщил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев на пресс-конференции в Товузе.
Сообщается также, что при обстреле ВС Армении погиб полковник Ильгар Мирзяев.
За всё время конфликта с Арменией погибли 11 азербайджанских военных, сообщили в минобороны Азербайджана.
12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. По версии Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС. Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан пытался захватить опорный пункт.
Отношения между Ереваном и Баку вступили в фазу кризиса после того, как в феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После войны, которая длилась с 1992 по 1994 год, Баку потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами.
Минская группа ОБСЕ с Россией, США и Францией во главе ведёт переговоры по вопросу мирного решения конфликта с 1992 года до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU