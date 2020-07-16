Собор Святой Софии в Турции будут охранять как всемирное наследие

16 Июль 2020 2020-07-16T11:35:33+03:00

Собор Святой Софии в Турции будут охранять как объект всемирного наследия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Собор Святой Софии (Айя-София) в Турции будет охраняться как объект всемирного наследия после изменения его статуса. Соответствующий протокол подписали в Министерстве культуры и туризма Турции и в управлении по делам религии страны (Диянет). Сообщил об этом министр культуры Мехмет Нури Эрсой.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения, сообщал ранее сайт KP.ru.

Против выступили в Греции, ЮНЕСКО, папа Римский тоже заявил, что опечален новостями из Турции.

Иконы и Фрески собора Святой Софии будут сохранены в нынешнем виде, сообщил посол Турции в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789411" frameborder="0"></iframe> Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU