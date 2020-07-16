Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто
Реальную ситуацию с заболевшими и умершими от коронавируса в Москве скрыть невозможно. Об этом в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя слухи о том, что власти подделывают статистику по заразившимся коронавирусом в столице.
- А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живём в радиусе 15 километров, - сказал Собянин. - Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет.
Помимо официальной публикации данных по заболевшим, есть еще огромное количество другой информации о происходящем в городе.
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Мэр подчеркнул, что власти точно знают, что происходит в городе, и сообщают об этом жителям.
- Возьмём смертность, умерших никуда не спрячешь, - сказал Собянин. - Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. Благодаря этому люди начали понимать, что существует реальная опасность, стали ответственно соблюдать карантин, самоизоляцию, носить маски и перчатки.
Мэр уверен, что за счёт этого удалось спасти огромное количество жизней.
- Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали, - добавил Собянин. - Поэтому очень важно давать объективную информацию. Мы сами по себе вряд ли что-то сможем сделать без городского сообщества.
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