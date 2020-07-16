2020-07-16T18:01:07+03:00
Общество

Глава Минстроя рассказал об увеличении максимальной стоимости квартир под льготную ипотеку

Владимир Якушев рассказал в эфире Радио Комсомольская правда, что изменения ждут Москву, Московскую область и Санкт-Петербург
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ЯкушевВладимир ЯкушевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Минстроя Владимир Якушев рассказал, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут изменять условия программы льготной ипотеки. Речь идет о сниженной ставке в 6,5 процентов на новое жилье. Напомним, эту программу инициировал президент Владимир Путин.

Вопрос о максимальном размере стоимости жилья по этой льготной ипотеке главе ведомства задала слушательница Радио "Комсомольская правда", она напомнила, что президент Владимир Путин обещал изменить этот показатель. Сейчас взять кредит на новостройки в указанных регионах можно на жилье, стоимостью 8 миллионов рублей. Москвичка пожаловалась, что двухкомнатную квартиру семья за эти деньги купить в столице сможет с трудом - квадратный метр дороже, чем в других регионах.

- Действительно, максимальный размер стоимости жилья под льготную ипотеку будут увеличивать до 12 миллионов рублей,- сообщил министр в эфире Радио "Комсомольская правда" в эфире "Вечерний Мардан".- Расширение будет. Правительство примет соответствующее постановление.

Он сообщил, что по этой программе в стране выдано кредитов на 182 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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