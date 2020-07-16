2020-07-16T18:45:15+03:00
Политика

«Мечта о непобедимой Украине»: Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»

Украинский лидер напомнил парламенту о необходимости бороться с «российской угрозой»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»Фото: REUTERS
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Выступая по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, украинский лидер Владимир Зеленский призвал все политические силы незалежной объединить для того, чтобы «вернуть свои территории» и противостоять «российской агрессии»

«Мы должны вернуть свои территории. Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Я убежден, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае - если мы все объединимся, как 30 лет назад», - заявил украинский президент.

Зеленский заявил о необходимости на время «перестать быть политиками» и превратиться в государственных деятелей, которые, по его словам, «имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине»

«Хватит ссор и раздора, хватит делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, красных и синих», - призвал глава незалежной.

Напомним, в последние время рейтинг Зеленского сильно упал, а в Раде его призвали уйти в отставку, указав на то, что «продолжает политику режима» экс-президента Украины Петра Порошенко. Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила украинского лидера в сдаче незалежной «международным спекулянтам»

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мечта о непобедимой Украине»: Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»
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