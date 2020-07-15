2020-07-15T09:37:16+03:00
В мире

Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украины "международным спекулянтам"

По ее словам, президент использует как инструмент сторонников в Верховной Раде для продвижения спорных законопроектов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юлия ТимошенкоЮлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Владимира Зеленского и его сторонников в Верховной Раде в сговоре с "международными спекулянтами". Она считает, что "президентское большинство" в парламенте стало инструментом для продвижения спорных законопроектов, от которых в конечном счете в проигрыше окажется народ Украины.

- В последние дни перед летними каникулами, пленарной неделей, принято подводить итоги работы Верховной Рады за целый год. Сегодня эти результаты печальны,- сказала Тимошенко, опубликова заявление в Facebook. - Лобистские коррупционные законы для иностранных мошенников стали основой работы '' слуг народа ".

Она сказала, что Зеленский "передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов".

Ранее она сравнивала экономику страны с идущим на дно "Титаником". Тимошенко выступила против скандального закона об игорном бизнесе, который одобрили в Верховной Раде. Эксперты ее партии проанализировали законопроект и пришли к выводу, что для того, чтобы получить в бюджет 4 миллиарда долларов (ожидаемая ежегодная прибыль от запуска казино и игорных зон), украинцы должны потерять 82 миллиардов долларов:

- Их вытащат из семейных бюджетов, из людских карманов, в том числе больных игроманией, которые ВОЗ считает более опасной зависимостью, чем наркомания и алкоголизм,- написала Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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