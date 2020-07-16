Цена на газ для населения вырастит с 1 августа

16 Июль 2020 2020-07-16T21:21:50+03:00

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Цена на газ для россиян повысится с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, который зарегистрирован в Минюсте

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», - говорится в документе

Еще в начале апреля ведомство опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля текущего года регулируемых цен на газ «Газпрома» на 3 процента как для населения, так и для промышленности. Однако подготовка приказа затянулась и повышения цен 1 июля не произошло.

При этом антимонопольная служба обратилась в правительство с предложением не индексировать цены для населения в 2020 году. Напомним, цены на энергетический ресурс для населения должны были проиндексировать на 3 процента, однако из-за тяжелой ситуации в связи с распространением коронавируса и экономическим кризисом в стране специалисты ФАС предложили временно не индексировать тарифы.

ИСТОЧНИК KP.RU