2020-07-17T04:46:53+03:00
Политика

В Минобороны России объяснили причины выхода США из Договора по открытому небу

В-первых, это желание американцев контролировать космос, а во-вторых – нежелание допускать инспекцию своей территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Здание министерства обороны России в МосквеЗдание министерства обороны России в МосквеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты приняли решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) как минимум по двум причинам: из-за желания контролировать космос и нежелания допускать иностранных наблюдателей на свою территорию.

Такое мнение в интервью газете министерства обороны «Красная звезда» высказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы», - назвал он первую причину.

Вторая же – нежелание США допускать инспекцию своей территории, – как считает Сергей Рыжков, связана с тем, что выросли преимущества российской стороны в получении информации. Начальник Центра отметил, что «на направлении внедрения в ДОН передовых технологий» Россия обогнала партнеров примерно на шесть или даже семь лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора по открытому небу 21 мая. При этом он заявил о хорошем шансе для нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями. Позже сенаторы-демократы потребовали немедленной остановки выхода страны из соглашения, поскольку, по их мнению, глава Белого дома запустил этот процесс незаконно.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушков: Украинские политики без России жить не могут
В Минобороны России объяснили причины выхода США из Договора по открытому небу
С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%
Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Россия продолжает сокращать вложения в ценные бумаги США
Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
В США спустя четыре дня потушили пожар на десантном корабле
Ватикан обнародовал свод правил, как реагировать на случаи педофилии среди священников
Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз
В Армении назвали угрозы Азербайджана ударить по АЭС «государственным терроризмом»
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
Белый дом: Трамп не бросит Twitter из-за взлома страниц знаменитостей
Футбольный клуб "Локомотив" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на сезон 2020/2021
Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,3 млн
Россия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других стран
Впустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонии
Глава РФПИ объяснил, почему России незачем «красть» британские разработки вакцин от коронавируса
"Локомотив" выиграл первый тайм матча 29 тура у ЦСКА 1:0 благодаря голу с пенальти после просмотра VAR
Новак рассказал о возможной стабилизации розничных цен на бензин
ООН отказалась комментировать обвинения России в «краже» вакцины от коронавируса
По программе льготной ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 180 миллиардов
Цена на газ для населения вырастет с 1 августа
Байден попросил денег на избирательную кампанию после взлома аккаунт в Twitter
Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok
Снос памятника активистке Black Lives Matter в Бристоле засняли на видео