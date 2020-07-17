В Конгрессе США обещают создать закон против российских хакеров

17 Июль 2020 2020-07-17T07:50:00+03:00

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Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против "российских хакеров". Именно их Великобритания, Канада и США обвинили в кибератаках, направленных на кражу данных о разработке вакцины от коронавируса. Маккарти заявил об этом в своём Twitter.

- Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров, - сказано в сообщении конгрессмена.

ИСТОЧНИК KP.RU