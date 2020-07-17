В России за сутки выявили 6 406 новых заражённых коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6 406 новых случаев заражения коронавирусом. У 26% новых пациентов не было никаких симптомов COVID-19. Заражённые зафиксированы в 83 из 85 регионов России. Общее число заболевших в стране достигло 759 тысяч.
Выздоровели за сутки 7 681 человек, а всего за время эпидемии врачам удалось вылечить 539 373 человека.
Наибольшее число новых заражённых зарегистрировано в Москве - 575 человек, в Свердловской области - 301 человек и в Ханты-Мансийском автономном округе, где выявили 249 новых заболевших.
В стране за сутки от коронавируса скончались 186 пациентов, а за всё время эпидемии умерли 12 123 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU