2020-07-17T10:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявили 6 406 новых заражённых коронавирусом

В двух российских регионах не зафиксировано новых случаев заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России за сутки выявлено 6 406 новых случаев коронавируса, а выздоровел 7 681 человекВ России за сутки выявлено 6 406 новых случаев коронавируса, а выздоровел 7 681 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки выявили 6 406 новых случаев заражения коронавирусом. У 26% новых пациентов не было никаких симптомов COVID-19. Заражённые зафиксированы в 83 из 85 регионов России. Общее число заболевших в стране достигло 759 тысяч.

Выздоровели за сутки 7 681 человек, а всего за время эпидемии врачам удалось вылечить 539 373 человека.

Наибольшее число новых заражённых зарегистрировано в Москве - 575 человек, в Свердловской области - 301 человек и в Ханты-Мансийском автономном округе, где выявили 249 новых заболевших.

В стране за сутки от коронавируса скончались 186 пациентов, а за всё время эпидемии умерли 12 123 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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