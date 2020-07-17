2020-07-17T12:04:18+03:00
В мире

Шуб не будет: В Испании истребят 100 тысяч норок, зараженных коронавирусом

На одной из испанских ферм по производству ценных шкур произошла вспышка коронавирусной инфекции среди грызунов
Анастасия РЫШКОВА
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ВОЗ предупредил о первом возможном случае передачи вируса от человека животномуВОЗ предупредил о первом возможном случае передачи вируса от человека животномуФото: Влад КОМЯКОВ
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Испанские специалисты выявили вспышку коронавирусной инфекции среди норок на фермах, где их разводят для производства ценных шкур. Региональный министр сельского хозяйства Хоакин Олона распорядился ликвидировать 100 тысяч грызунов.

Он заявил, что норки дали положительный тест на коронавирус и являются потенциально опасными для людей. Специалисты провели серию тестов ПЦР, которые показали, что 87% животных были инфицированы, сообщает The Guardian.

Чиновник считает, что вирус впервые попал на ферму через одного из работников фермы, который передал его животным. ВОЗ заявила о необходимости провести исследование в этой области, потому как ранее передача вируса от человека животному не была зафиксирована.

Напомним, что Испания стала одной из стран, которая сильнее других пострадала от пандемии. На сегодняшний день в стране насчитывается более 28 400 жертв коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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