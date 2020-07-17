Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

17 Июль 2020 2020-07-17T12:20:17+03:00

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Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 0,65 процента и превысил 82 рубля впервые с 4 мая этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов 17 июля, в пятницу.

По информации биржи на 12:02 по московскому времени, евро составил 82,07 рубля, а доллар вырос на 0,5 процента, достигнув отметки в 71,89 рубля.

Руль слабеет по отношению к американской и европейской валютам на фоне снижения котировок на нефть: цена сентябрьского фьючерса марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 0,95 процента до 42,96 доллара за баррель, а нефть WTI с поставкой в сентябре подешевела на 0,95 процента до 40,54 доллара за баррель.

Как ранее писал сайт kp.ru, пару дней назад министры ОПЕК+ согласовали дальнейшее снижение ограничений на добычу нефти в мире, новая квота по сокращению составила около 8,2 миллиона баррелей в день, учитывая компенсации отставания некоторых государств по сокращению в мае. Цены на нефтяные ресурсы сразу же отреагировали на данное решение ОПЕК+ и начали поднимать после продолжительного застоя.

ИСТОЧНИК KP.RU