2020-07-17T12:32:48+03:00
В мире

Мишель Обама будет вести собственный подкаст об отношениях

В первом сезоне примут участие в том числе члены семьи бывшей первой леди США
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишель Обама будет вести подкаст на SpotifyМишель Обама будет вести подкаст на SpotifyФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруга экс-президента США Мишель Обама станет ведущей подкаста на Spotify. В своём Twitter она сообщила, что программа будет посвящена отношениям между людьми, здоровью, а также тому, каково быть родителем или супругом.

- В первом сезоне я буду разговаривать с людьми, которые мне близки: мамой, братом, друзьями, коллегами и многими другими. Мы обсудим отношения, которые сделали нас тем, кем мы в итоге стали, - рассказала Мишель Обама в ролике, опубликованном в её Twitter.

Подкаст будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, а первый выпуск запланирован на 29 июля. Программы будет называться "Подкаст Мишель Обамы".

CNN сообщает, что в гостях бывшей первой леди США будут Крейг Робинсон, сыгравший в сериале "Офис" и фильмах "Ананасовый экспресс", "Машина времени в джакузи", со своей женой Мариан. Также в подкасте ожидаются выпуски с ведущим вечернего шоу Конаном О'Брайеном и верховным советником Белого дома при Бараке Обаме Валери Джаретт.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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