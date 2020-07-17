Мишель Обама будет вести собственный подкаст об отношениях
Супруга экс-президента США Мишель Обама станет ведущей подкаста на Spotify. В своём Twitter она сообщила, что программа будет посвящена отношениям между людьми, здоровью, а также тому, каково быть родителем или супругом.
- В первом сезоне я буду разговаривать с людьми, которые мне близки: мамой, братом, друзьями, коллегами и многими другими. Мы обсудим отношения, которые сделали нас тем, кем мы в итоге стали, - рассказала Мишель Обама в ролике, опубликованном в её Twitter.
Подкаст будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, а первый выпуск запланирован на 29 июля. Программы будет называться "Подкаст Мишель Обамы".
CNN сообщает, что в гостях бывшей первой леди США будут Крейг Робинсон, сыгравший в сериале "Офис" и фильмах "Ананасовый экспресс", "Машина времени в джакузи", со своей женой Мариан. Также в подкасте ожидаются выпуски с ведущим вечернего шоу Конаном О'Брайеном и верховным советником Белого дома при Бараке Обаме Валери Джаретт.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра.
ИСТОЧНИК KP.RU