Вакцинация против гриппа снизит число осложненных форм коронавируса, сообщили в Минздраве

17 Июль 2020 2020-07-17T15:37:49+03:00

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Число случаев с осложненным течением коронавирусной инфекции снизит вакцинация против гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вакцинация против гриппа является ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19», - заявил глава Минздрава

Мурашко уточнил, что вакцинация против пневмококковой инфекции позволяет снизить вероятность внебольничных пневмоний. Кроме того, по словам министра такая вакцина позволит получить «дополнительный ресурс по сохраненным жизням людей старшего поколения», а также «сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте».

ИСТОЧНИК KP.RU