2020-07-16T22:19:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других стран

Вторая фаза испытаний должна быть завершена уже 3 августа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других странРоссия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Третья, финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи может завершиться раньше, чем в других странах. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

«Это финальная фаза, которая необходима для запуска вакцины в активное использование. И мы считаем, что Россия, возможно, пройдет эту фазу быстрее, чем другие страны», - рассказал глава РФПИ в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, начало третьей фазы испытаний является переходом к масштабному тестированию на» тысячах людей в Москве». Третью фазу также планируют проводить и в других странах.

Напомним, по оценкам специалистов, вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи должна быть завершена 3 августа. Кроме того, глава РФПИ сообщил, что полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале следующего года - в России будет произведено 30 миллионов доз вакцин, а при необходимости производство могут расширить до 50 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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