Вакцинация против гриппа снизит число осложненных форм коронавируса, сообщили в Минздраве

17 Июль 2020 2020-07-17T15:59:38+03:00

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Число случаев с осложненным течением коронавирусной инфекции снизит вакцинация против гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вакцинация против гриппа является ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19», - заявил глава Минздрава

Мурашко уточнил, что вакцинация против пневмококковой инфекции позволяет снизить вероятность внебольничных пневмоний. Кроме того, по словам министра такая вакцина позволит получить «дополнительный ресурс по сохраненным жизням людей старшего поколения», а также «сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте».

Напомним, глава Минздрава сообщил, что испытания российской вакцины от коронавируса дают хорошие результаты, и отметил, что первая регистрация вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, намечена уже на август.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что третья, финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи может завершиться раньше, чем в других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU