Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о стоимости отдыха в Крыму и Краснодарском крае
В начале туристического сезона и отпускники, и многие эксперты опасались, что цены на российских курортах вырастут из-за закрытых границ и отсутствия конкуренции. В реальности роста цен практически нет, во всяком случае в массовом сегменте, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда":
- В среднем туры стоят столько же, сколько и в прошлом году. На Черноморское побережье можно съездить за 25 - 35 тысяч рублей вместе с перелетом. Цены выросли в luxury-сегменте, на отели категорий четыре плюс и пять звезд.
По мнению Зарины Догузовой, это объясняется тем, что в России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае, не хватает отелей высокого уровня.
Цены растут и там, где самый большой спрос:
- В первую очередь речь идет о Южном берегу Крыма, - уточнила глава Ростуризма. - На западном берегу много свободных мест в гостиницах. По ценам даже ниже прошлогодних.
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