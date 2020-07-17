2020-07-17T17:42:34+03:00
Общество

Instagram запустит аналога TikTok в августе 2020 года

Новая соцсеть Reels будет доступна в более чем 50 странах мира
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Instagram запустит аналога TikTok в августе 2020 годаInstagram запустит аналога TikTok в августе 2020 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Instagram подтвердил запуск аналога китайского приложения TikTok в более чем 50 странах мира. Новая соцсеть получит название Reels. Как и в китайском приложении пользователи смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков.

Как передает NBC, материнская компания Instagram, американская корпорация Facebook подтвердила запуск нового приложения в США, где власти говорят о намерении запретить TikTok.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти давно говорят о возможности запретить китайские TikTok и WeChat, называя эти положения «враждебными». Госсекретарь США Майк Помпео посоветовал скачивать китайскую соцсеть TikTok только тем американцам, которые осознанно хотят «передать свои персональные данные коммунистической партии Китая».

В Индии на фоне сложных отношений с Китаем уже запретили TikТok и еще 58 приложений, которые, по версии властей, наносят «вред суверенитету и целостности, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка страны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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