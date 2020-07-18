2020-07-18T07:47:23+03:00
Политика

МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия

Ван И в беседе с Лавровым заявил, что Штаты используют пандемию коронавируса, чтобы дискредитировать другие страны
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава МИД КНР Ван И подверг критике США в разговоре с ЛавровымГлава МИД КНР Ван И подверг критике США в разговоре с ЛавровымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что США лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.

- США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие, - заявил глава китайского МИД.

Министр также отметил, что США не скрывают свой приоритет и эгоизм по отношению к другим государствам, а также специально провоцируют идеологическое противостояние и нарушают международное право.

- Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны, подчеркнул Ван И.

ИСТОЧНИК KP.RU

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