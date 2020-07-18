В Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла

18 Июль 2020 2020-07-18T11:34:27+03:00

В кафедральном соборе Петра и Павла в Нанте произошёл пожар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возгорание началось в одной из крупнейших готических церквей в стране [видео]

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В городе Нант на западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV.

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало. Причина пожара тоже пока неизвестна. На месте работают более спасателей на шести пожарных машинах, а периметр собора оцеплен.

В Twitter службы Атлантической Луары местных жителей призвали не подходить к месту происшествия.

Очевидцы сообщили, что огонь загорелся в соборе примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск).

Собор Святых Петра и Павла в Нанте - одна из крупнейших готических церквей Франции. Собор заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.

Напомним, во Франции недавно закончили реставрацию одной из главных достопримечательностей мира - Собора Парижской Богоматери. Огонь охватил его 15 апреля прошлого года, сообщал сайт KP.ru. В Нотр-Даме полностью обрушились крыша, шпиль и часы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kp.ru/video/embed/791213" frameborder="0"></iframe> Во французском Нанте загорелся собор.

ИСТОЧНИК KP.RU