Врач рассказал, вызывает ли коронавирус депрессию

18 Июль 2020 2020-07-18T14:25:44+03:00

Одним из коварных воздействий на организм человека новой коронавирусной инфекции специалисты называют то, что SARS-CoV-2 способен поражать головной мозг и даже вызывать у пациентов депрессию. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Одним из коварных воздействий на организм человека новой коронавирусной инфекции специалисты называют то, что SARS-CoV-2 способен поражать головной мозг и даже вызывать у пациентов депрессию. Так ли это, kp.ru рассказал врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили.

- Сейчас несчастных пациентов пугают все: политики, врачи, СМИ. Говорят, что коронавирус – это что-то страшное и непонятное, заговор против человечества или даже биологическое оружие. Этот страх, безусловно, предрасполагает к депрессии, - говорит Симон Мацкеплишвили, не связывая подавленное состояние психики людей с тем, что коронавирус поражает головной мозг.

Одним из существенных факторов риска, который располагает к появлению депрессии, эксперт называет фактор длительного нахождения в изоляции. Социальная и общественная, экономическая деятельность всего человечества фактически была поставлена на паузу, а если в это время человек еще и заболел, то тяжелое физическое состояние способствовало развитию депрессивной симптоматики.

- Человеку плохо, он напуган, а тут к нему приезжают люди в защитных костюмах и доставляют в больницу, где его встречают врачи в таких же «скафандрах». А в больнице покидать палату нельзя, выходить во двор нельзя, нужно лежать на животе и дышать через трубочки, вставленные в нос. Конечно же, люди впадают в депрессию, - считает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

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ИСТОЧНИК KP.RU