2020-07-18T14:25:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, вызывает ли коронавирус депрессию

Одним из существенных факторов риска становится длительная самоизоляция
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Одним из коварных воздействий на организм человека новой коронавирусной инфекции специалисты называют то, что SARS-CoV-2 способен поражать головной мозг и даже вызывать у пациентов депрессию.Одним из коварных воздействий на организм человека новой коронавирусной инфекции специалисты называют то, что SARS-CoV-2 способен поражать головной мозг и даже вызывать у пациентов депрессию.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Одним из коварных воздействий на организм человека новой коронавирусной инфекции специалисты называют то, что SARS-CoV-2 способен поражать головной мозг и даже вызывать у пациентов депрессию. Так ли это, kp.ru рассказал врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили.

- Сейчас несчастных пациентов пугают все: политики, врачи, СМИ. Говорят, что коронавирус – это что-то страшное и непонятное, заговор против человечества или даже биологическое оружие. Этот страх, безусловно, предрасполагает к депрессии, - говорит Симон Мацкеплишвили, не связывая подавленное состояние психики людей с тем, что коронавирус поражает головной мозг.

Одним из существенных факторов риска, который располагает к появлению депрессии, эксперт называет фактор длительного нахождения в изоляции. Социальная и общественная, экономическая деятельность всего человечества фактически была поставлена на паузу, а если в это время человек еще и заболел, то тяжелое физическое состояние способствовало развитию депрессивной симптоматики.

- Человеку плохо, он напуган, а тут к нему приезжают люди в защитных костюмах и доставляют в больницу, где его встречают врачи в таких же «скафандрах». А в больнице покидать палату нельзя, выходить во двор нельзя, нужно лежать на животе и дышать через трубочки, вставленные в нос. Конечно же, люди впадают в депрессию, - считает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список симптомов коронавируса пополнился: почему COVID у всех проявляется по-разному

Вирус поражает не только легкие, но и сосуды. Врач рассказал, какие признаки действительно относятся к SARS-CoV-2 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородского следователя Руслана Зафесова, устроившего пьяную драку на набережной, «по-тихому» перевели на службу в другой город
День работника транспорта распорядился внести в календарь Михаил Мишустин
СК возбудил дело после того, как в Москве избили полицейского
В России хотят изменить правила начисления транспортного налога
Врач рассказал, вызывает ли коронавирус депрессию
"Мы будем скучать, малышка!". Евгения Медведева выразила соболезнования семье фигуристки Екатерины Александровской
Детская мечта: Президент Сербии решил стать тренером по баскетболу
Эксперт объяснил, как коронавирус воздействует на мозг
Рафаэля Санти убили врачи, заявили итальянские исследователи
Спасатели потушили пожар на складе картона в Мытищах
Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый
В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна
Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек
"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги