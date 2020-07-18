Военного США обвинили в передаче секретных данных России

18 Июль 2020 2020-07-18T16:03:00+03:00

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Военнослужащего Соединенных Штатов Чарльза Бриггса обвинили в передаче российской стороне секретных данных. Об этом 18 июля сообщило издание The Virginian-Pilot, в распоряжении которого есть материалы суда.

По информации журналистов, у старшего офицера Чарльза Бриггса был доступ к сведениям, содержащим государственную тайну про безопасность США с октября 2018 года по январь прошлого года. Обвинение утверждает, что американец передавал секретных данные некоему человеку с российским гражданством.

Помимо этого, военнослужащий скрыл от начальства свою поездку на территорию Сербии, в ходе которой встретился с гражданином России и итальянцем. Бриггса также обвинили в хранении и просмотре детской порнографии.

На следующей неделе американец предстанет перед американским военным трибуналом высшей инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU