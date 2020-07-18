"И электронный формат – не панацея": Экономист рассказал, почему трудовые книжки должны уйти в прошлое

18 Июль 2020 2020-07-18T16:45:09+03:00

Проректор Финансового университета при правительстве РФ считает, что введение электронных документов не повлияют на проблемы между начальником и подчиненным

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Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал постановление премьер-министра России Михаила Мишустина о введении электронных трудовых книжек с 2021 года в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, проблема неверно внесенных данных в трудовой документ сохранится и с переводом документа "в цифру".

«Что касается электронной книжки, здесь главная проблема будет заключаться в том, насколько корректные записи туда вносились работодателем. Потому что и электронный формат – не панацея от того, чтобы там не были сделаны ошибки», - отметил Сафонов.

Эксперт отметил, что иногда в конфликтных ситуациях работодатель может некорректно внести в трудовую сроки приема и увольнения, записать иные должности при увольнении.

Экономист считает, что в будущем стоит рассмотреть возможность полного отказа от трудовых книжек.

«В принципе нужно отказываться от этого заскорузлого элемента управления персоналом, на Западе нигде этого не существует, это наша выдумка образца 18-го года. Еще раз подчеркну, что она была придумана исключительно для того, чтобы учитывать рабочее время так называемых деклассированных элементов, чтобы потом им выдавать продовольственные карточки», - считает эксперт.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 июля постановил ввести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года. До конца текущего года у всех работающих есть право выбрать в какую форму будут вноситься их записи о трудовой деятельности, но все кто начнет ее в первые в 2021 году будут обязаны вести электронные трудовые документы. Их можно будет контролировать на сайте Госуслуг и Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU