Пожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в Нанте

18 Июль 2020 2020-07-18T17:51:21+03:00

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Во время пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте были уничтожены бесценные французские реликвии. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил профессор Страсбургского университета Тома Сирет.

- Из-за пожара мир безвозвратно утратил реликвии нескольких столетий истории Нанта, сгорел странный орган, который был создан Жаком Жирарде в 1620 году, уничтожены витражи восточного фасада, созданные в 1499 году. Огонь в эти выходные унес с собой сокровища, которые смогли пережить революцию во Франции и бомбардировки Второй мировой войны. С этим фактом очень трудно смириться, - отметил Тома Сирет в интервью ТАСС.

Историк рассказал, что основной причиной пожара в соборе, вероятнее всего, был поджог. Эксперт подчеркнул, что на это указывают три очага возгорания, которые нашли пожарные внутри горящего строения. По данным французского МВД, добавил Сирет, только за прошлый год на территории страны зафиксировали более тысячи антихристианских актов, среди которых были и случаи вандализма в отношении соборов.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на масштаб возгорания пожарные считают, что собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-Дама, крыша которого полностью сгорела и обрушилась в результате пожара в прошлом году. Огонь в эту субботу почти уничтожил старинный орган собора, однако крыша и перекрытия строения все еще не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791218" frameborder="0"></iframe> Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU