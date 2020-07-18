2020-07-18T19:14:35+03:00
Общество

Доктор Мясников разрушил миф о вреде кофе

Известный врач считает, что плохая слава о напитке преувеличена
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Кофе полезен при инфекционном гепатите, заявил Александр МясниковКофе полезен при инфекционном гепатите, заявил Александр МясниковФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Известный врач Александр Мясников высказал мнение о кофе. Он считает, что его вред преувеличен, а во многих случаях имеет положительны эффект на организм.

Так, популярный напиток способен предотвратить развитие цирроза и онкологические заболевания разных видов, сказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Мясников рекомендовал пить кофе людям, страдающих инфекционным гепатитом. Для того, чтобы поддерживать нормальное состояние больным достаточно выпивать по три-четыре чашки в день. Кроме этого, черный кофе способен снизить риск инфаркта, а также улучшить память.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше употреблять кофе. Его потребление в последние годы выросло на 97 процентов и достигло отметки в достигло отметки в 180 тысяч тонн готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин рассчитывает, что День города в Москве состоится по расписанию
Доктор Мясников разрушил миф о вреде кофе
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
В Нигерии погибло семь человек после взрыва самодельной бомбы
Определены самые популярные направления для путешествий на 2021 год
Сергей Собянин объявил о переносе поездок детей на летний отдых
Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства Москвы в 2020 году
Сергей Собянин назвал онлайн-образование Москвы в дни пандемии одним из самых подготовленных в мире
Сергей Собянин заявил о невозможности заменить очную форму обучения дистанционной
Генсек ООН: половина богатств Земли принадлежит 26 людям
Пожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в Нанте
Австралийская компания заплатит $28 тысяч за рекламу одежды, якобы способной защитить от COVID-19
Михаил Леус рассказал о погоде в курортных зонах России
Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
Армения рассказала МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
"И электронный формат – не панацея": Экономист рассказал, почему трудовые книжки должны уйти в прошлое
Пожарные считают, что горящий собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-Дама