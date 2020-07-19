19 Июль 2020 2020-07-19T03:56:00+03:00

Что такое e-sim карты и когда они заработают в России, рассказал ученый Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт объяснил, почему они не потребуют производства и доставки

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Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, что такое e-sim карты и когда они заработают в России.

По словам ученого, массовая замена обычных сим-карт на виртуальные e-sim станет возможна, когда государство сможет обеспечить идентификацию пользователей, а также осуществлять контроль за их действиями.

- E-sim карта - это виртуальная сим-карта или иначе говоря специальный чип, встраиваемый в гаджеты. Благодаря переходу к такому формату "симок" пользователи смогут менять оператора без походов в офис, - рассказал Садыков агентству "Прайм".

Ранее сайт kp.ru писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступило к разработке нормативной базы, необходимой для урегулирования использования e-sim карт в России.

ИСТОЧНИК KP.RU