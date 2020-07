В Сингапуре изобрели робота с кожей, "умнее" чем у человека

Ученые из Сингапура подвинулись дальше коллег по созданию искусственной кожи для роботов. Специальное покрытие обладает теми же характеристиками, что у человека - в том смысле, что с помощью кожи можно определять характеристики предмета: горячее, холодное, гладкое, шероховатое и так далее. Вот только искусственная кожа оказалась даже "умнее" человеческой.

В научном журнале Robotics: Science and Systems сообщают, что открытие сделали специалисты Национального университета Сингапура (NUS).

- Большинство современных роботов работают исключительно на основе визуальной обработки, что ограничивает их возможности. Чтобы выполнять более сложные задачи, роботы должны быть оснащены исключительным чувством осязания и способностью обрабатывать сенсорную информацию,- рассказывают о проекте в университете.

Кожа, которую они создали - не просто покрытие. Она соединена с системой искусственного мозга, которая имитирует биологические нейронные сети. Благодаря датчикам искусственной кожи и зрения, робот может делать более точные выводы об объектах.

Искусственная кожа создана на основе системы Asynchronous Coded Electronic Skin. Датчик позволяет в 100 раз быстрее определять объект, чем это способен сделать с помощью кожи человек. Если взять в расчет данные, получаемые при помощи зрения и кожи, то робот в 10 раз быстрее понимает, какой перед ним объект.

В Сингапуре создали искусственную кожу для робота.This novel system developed by computer scientists and materials engineers from the National University of Singapore combines an artificial brain system with human-like electronic skin, and vision sensors, to make robots smarter.