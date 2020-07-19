В Сингапуре изобрели робота с кожей, "умнее" чем у человека
Ученые из Сингапура подвинулись дальше коллег по созданию искусственной кожи для роботов. Специальное покрытие обладает теми же характеристиками, что у человека - в том смысле, что с помощью кожи можно определять характеристики предмета: горячее, холодное, гладкое, шероховатое и так далее. Вот только искусственная кожа оказалась даже "умнее" человеческой.
В научном журнале Robotics: Science and Systems сообщают, что открытие сделали специалисты Национального университета Сингапура (NUS).
- Большинство современных роботов работают исключительно на основе визуальной обработки, что ограничивает их возможности. Чтобы выполнять более сложные задачи, роботы должны быть оснащены исключительным чувством осязания и способностью обрабатывать сенсорную информацию,- рассказывают о проекте в университете.
Кожа, которую они создали - не просто покрытие. Она соединена с системой искусственного мозга, которая имитирует биологические нейронные сети. Благодаря датчикам искусственной кожи и зрения, робот может делать более точные выводы об объектах.
Искусственная кожа создана на основе системы Asynchronous Coded Electronic Skin. Датчик позволяет в 100 раз быстрее определять объект, чем это способен сделать с помощью кожи человек. Если взять в расчет данные, получаемые при помощи зрения и кожи, то робот в 10 раз быстрее понимает, какой перед ним объект.
В Сингапуре создали искусственную кожу для робота.This novel system developed by computer scientists and materials engineers from the National University of Singapore combines an artificial brain system with human-like electronic skin, and vision sensors, to make robots smarter.
- Создание сверхбыстрого датчика искусственной кожи решает примерно половину задачи, заключающейся в том, чтобы сделать роботов умнее,- сказали в Институте инноваций и технологий здравоохранения NUS.
Ученые собираются продолжить работу, чтобы в будущем создавать роботов для работы на промышленных предприятиях, в отраслях логистики.
ИСТОЧНИК KP.RU