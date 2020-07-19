В России предложили увеличить штрафы за продажу табака несовершеннолетним

19 Июль 2020 2020-07-19T21:46:04+03:00

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В России предлагают в несколько раз увеличить штрафы за продажу несовершеннолетним насвая, табачной продукции и табачных изделий. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые поступили в Госдуму

Максимальный размер штрафов за продажу несовершеннолетнему табачной продукции предлагают увеличить в восемь раз - с 5 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф собираются повысить с 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - со 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается изменение административной ответственности за продажу насвая и снюса. С граждан собираются взымать штраф в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, вместо действующего - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.

Напомним, ранее Минсельхоз предложил уничтожать конфискованный табак, а также средства его производства в России, и подготовил соответствующие поправки в законодательство. По данным ведомства, в последние годы на рынке появилось много табачной продукции, обозначенной специальными марками, но по стоимости ниже рыночной нормы акциза и НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU