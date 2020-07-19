Трамп назвал книгу своей племянницы «глупой, ужасной и лживой»

19 Июль 2020 2020-07-19T22:40:42+03:00

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Президент США Дональд Трамп назвал «глупой, ужасной и лживой» его племянница Мэри Трамп, в которой она собиралась раскрыть «непристойные» тайны главы Белого дома.

«Ее трудно назвать любимчиком в нашей семье. Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала книгу, которая настолько глупая, ужасная и лживая», - заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News

По его словам, Мэри Трамп должно быть стыдно за то, как она в своей книге отзывается о его отце Фреде Трампе и «отсутствие доброты» по отношению матери Мэри Энн.

Напомним, накануне президентских выборов 2020 года дочь покойного брата американского лидера Фреда Трампа выпустила свою книгу под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире», где говорится о том, что Трамп закомплексован и неспособен сопереживать людям из-за травм, нанесённых в семье. Изначально ее запретили к публикации, но адвокат добился отмены судебного решения

Позже книгу бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» и роман своей племянницы, Трамп назвал «никчёмное чучело и ходячая катастрофа»

ИСТОЧНИК KP.RU