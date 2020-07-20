Ученые раскрыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус

20 Июль 2020 2020-07-20T06:31:58+03:00

Предложенный исследователями метод может помочь в борьбе с covid-19

Изменить размер текста: A A

Группа итальянских ученых раскрыла способность ультрафиолета уничтожать коронавирус.

В ходе своих исследований специалисты помещали вирус в капельки воды в низкой, высокой и очень высокой концентрациях. После этого, они подвергали их различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне - ультрафиолету С (УФ-С).

- Даже небольшое воздействие УФ-излучения буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса, - рассказал иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

По его словам, такое открытие ученых может активно использоваться в борьбе с covid-19, сообщают РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что ультрафиолетовая лампа не может погубить вирус, который находится организме человека. Она, скорее, может убить вирус в воздухе или в частицах слизи.

По мнению доктора Комаровского, нет особого смысла использовать ультрафиолетовую лампу там, где постоянно находится больной. более эффективно будет обработать помещение, когда он выписан или покинул помещение

ИСТОЧНИК KP.RU