Ученые раскрыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус
Группа итальянских ученых раскрыла способность ультрафиолета уничтожать коронавирус.
В ходе своих исследований специалисты помещали вирус в капельки воды в низкой, высокой и очень высокой концентрациях. После этого, они подвергали их различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне - ультрафиолету С (УФ-С).
- Даже небольшое воздействие УФ-излучения буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса, - рассказал иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.
По его словам, такое открытие ученых может активно использоваться в борьбе с covid-19, сообщают РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал, что ультрафиолетовая лампа не может погубить вирус, который находится организме человека. Она, скорее, может убить вирус в воздухе или в частицах слизи.
По мнению доктора Комаровского, нет особого смысла использовать ультрафиолетовую лампу там, где постоянно находится больной. более эффективно будет обработать помещение, когда он выписан или покинул помещение
ИСТОЧНИК KP.RU
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