2020-07-20T08:06:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты

Исследование геномной эпидемиологии показало, что вирус попал в страну не из Китая
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали экспертыОткуда коронавирус пришел в Россию, рассказали экспертыФото: REUTERS
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Специалисты Сколтеха рассказали, откуда новая коронавирусная инфекция пришла в Россию. По итогам первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в нашей стране выяснилось, что к нам вирус попал не из Китая, а в основном из Европы.

В ходе исследования, проведённого совместно с другими научными организациями, ученые провели генетическому анализу 211 образцов вируса, сопоставив их с информацией о передвижении населения. Все это помогло выяснить, что вирусное разнообразие обеспечено благодаря по меньшей мере 67 независимым завозам вируса в российские города, и он проник примерно в конце февраля - начале марта.

«Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», - приводит РИА Новости сообщения ученых о результатах исследования.

Однако специалисты отмечают, что многие ранние случаи не привели к вспышкам, а на данный момент в стране циркулирует по меньшей мере девять вариантов коронавируса, которых не найти в других странах.

Напомним, ранее британские ученые выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам. По словам экспертов, если за первые пять дней определить категорию заболевания, можно оказать необходимую дополнительную помощь

ИСТОЧНИК KP.RU

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