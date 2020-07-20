2020-07-20T09:42:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В РАН не исключили усиление ограничительных мер во время второй волны коронавируса

Эксперты опасаются роста заболеваемости COVID-19 с начала осени в сезон гриппа
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В РАН не исключили усиление ограничительных мер во время второй волны коронавирусаВ РАН не исключили усиление ограничительных мер во время второй волны коронавирусаФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Не исключено усиление ограничительных мер во время второй волны коронавирусной инфекции. Такое предупреждение сделал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, который высказал опасения в связи с возможным ростом заболеваемости COVID-19 в начале осени из-за сезона гриппа.

«Надо будет дифференцировать больных, проводить диагностику, возможно, усиливать ограничительные меры», - отметил специалист

ИСТОЧНИК KP.RU

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