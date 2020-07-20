2020-07-20T09:34:12+03:00
Общество

Российским семьям могут выплатить сразу три пособия на несовершеннолетнего ребёнка

Выплаты получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявления на помощь в период пандемии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российским семьям могут выплатить сразу три пособия на несовершеннолетнего ребёнкаРоссийским семьям могут выплатить сразу три пособия на несовершеннолетнего ребёнкаФото: Артем КИЛЬКИН
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В августе россияне смогут получить сразу три пособия на несовершеннолетних детей. Однако эти выплаты предусмотрены только для тех семей, которые ранее не успели подать заявления на помощь в июне и мае в связи с пандемией коронавирусной инфекцией в стране.

Как напомнил Пенсионный фонд России, семьи с детьми от трех до 16 лет могут получить пособие в размере 20 тысяч рублей, а на ребенка до трех лет должны выплатить 15 тысяч рублей, с расчетом по пять тысяч за апрель, май и июнь, но размер выплат также зависит от региона проживания.

Кроме того, на пособия имеют право семьи с детьми от трех до семи лет, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов.

Тем временем в Совфеде выступили с предложением активнее развивать детский туризм. Это даст толчок не только образовательному процессу, но и позволит маленькому человеку лучше узнать свой край и в будущем отказаться от переезда, пишет ФАН.

Напомним, в июне семьи с детьми до 16 лет уже получили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. По данным Минтруда такие выплаты получили родители 26 млн детей При этом в первый раз родителям нужно было подать заявление через портал Госуслуги, но для повторной выплаты никаких документов и заявлений не требовалось - выплату начисляли автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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