Видео аварии автобуса в Москве 20 июля 2020 опубликовано Дептрансом

20 Июль 2020 2020-07-20T10:03:43+03:00

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В понедельник, 20 июля, в Москве автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. Видео происшествия Дептрансом.

Автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улицФото: соцсети

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, причиной аварии, стало то, что водитель автобуса не справилась с управлением. Однако помощник градоначальника уточнил, что перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к работе.

Максим Ликсутов: водитель автобуса не справилась с управлением..

Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Как писал сайт kp.ru, на место происшествия прибыл ГУП «Мосгортранс» и производит разбор произошедшего. По сообщениям очевидца, трое ранены.

Жертвой происшествия стала одна женщина. Максим Ликсутов сообщил, что семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь.

Жертвой происшествия стала одна женщинаФото: соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791418" frameborder="0"></iframe> В Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU