2020-07-20T12:21:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 200 млн доз российской вакцины от коронавируса произведут до конца года

Выпускать вакцину будут при помощи зарубежных партнёров
Ася КУЗНЕЦОВА
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РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее времяРФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В РФПИ рассчитывают произвести до конца 2020 года более 200 миллионов доз российской вакцины от коронавируса. 30 миллионов доз будут произведены в России, а остальные - при помощи международного партнёрства, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

ИСТОЧНИК KP.RU

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