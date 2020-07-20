Более 200 млн доз российской вакцины от коронавируса произведут до конца года
Выпускать вакцину будут при помощи зарубежных партнёров
РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В РФПИ рассчитывают произвести до конца 2020 года более 200 миллионов доз российской вакцины от коронавируса. 30 миллионов доз будут произведены в России, а остальные - при помощи международного партнёрства, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
ИСТОЧНИК KP.RU