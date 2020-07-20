2020-07-20T13:05:58+03:00
Политика

Украина нашла "тайное оружие" России в Чёрном море

Экс-командующий ВМС считает, что его устанавливают на газопроводе "Турецкий поток"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Украине заявили о "тайной разработке" РоссииНа Украине заявили о "тайной разработке" РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук утверждает, что Россия тайно разработала эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в Чёрном море. Оборудование для слежения за оружием противника размещено на объектах газопровода "Турецкий поток", а в дальнейшем планируется установить на объектах "Голубого потока", сказано в исследовании Гайдука, опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".

В исследовании вице-адмирала также сказано, что Россия планирует установить "тотальный контроль за Чёрным морем путём создания подводного плацдарма".

Гайдук также считает, что Россия в дальнейшем разместит на мысах Тарханкут и Херсонес свои электромагнитные станции, которые смогут находить вражеские объекты на расстоянии 30 километров на воде.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапы, военно-морские силы Украины в 2021 году примут на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун". ВМС развернут три дивизиона: два на Чёрном море и один - на Азовском море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав прокомментировал сообщения о применении вакцины вне исследований
Экс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину
Акция "Бессмертный полк" пройдёт в 2021 году
В Кремле призвали Армению и Азербайджан как можно скорее прекратить любое насилие
В России признали нежелательными шесть американских и одну британскую НКО
Кремль: Путин не делал прививку от коронавируса
Москвичка сняла с себя "порчу" за 4,4 миллиона рублей
В Чувашии малоимущие многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе
Песков прокомментировал несогласованные митинги в Хабаровске
Украина нашла "тайное оружие" России в Чёрном море
Песков прокомментировал историю с экс-главой Wirecard, якобы скрывшимся в Москве
Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США
На захваченном пиратами танкере в Гвинейском заливе находятся 7 россиян
Более 200 млн доз российской вакцины от коронавируса произведут до конца года
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованную за мошенничество
Россияне стали хуже платить ипотечные кредиты
«Кадры решают все!»: Власти Томской области возрождают престиж рабочих профессий
Мишка гризли подкрался к группе туристов и сделал с ними селфи
В Киеве установили памятник журналисту Павлу Шеремету
В Совфеде оценили новые меры поддержки для педагогов
Путин поздравил Давида Тухманова с 80-летним юбилеем
В России готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов
Эпидемиолог назвал следующую задачу разработчиков вакцины от COVID -19
В России выявили 5 940 новых случаев заражения коронавирусом
Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля
В Москве после наезда автобуса на остановку погибла женщина
Чем опасны рыбы и раки, рассказало Роскачество
Российским водителям сделают скидку в 90% на перевод автомобиля на газ