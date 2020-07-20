Украина нашла "тайное оружие" России в Чёрном море

20 Июль 2020 2020-07-20T13:05:58+03:00

Экс-командующий ВМС считает, что его устанавливают на газопроводе "Турецкий поток"

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Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук утверждает, что Россия тайно разработала эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в Чёрном море. Оборудование для слежения за оружием противника размещено на объектах газопровода "Турецкий поток", а в дальнейшем планируется установить на объектах "Голубого потока", сказано в исследовании Гайдука, опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".

В исследовании вице-адмирала также сказано, что Россия планирует установить "тотальный контроль за Чёрным морем путём создания подводного плацдарма".

Гайдук также считает, что Россия в дальнейшем разместит на мысах Тарханкут и Херсонес свои электромагнитные станции, которые смогут находить вражеские объекты на расстоянии 30 километров на воде.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапы, военно-морские силы Украины в 2021 году примут на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун". ВМС развернут три дивизиона: два на Чёрном море и один - на Азовском море.

ИСТОЧНИК KP.RU