2020-07-20T14:13:15+03:00
Политика

Экс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину

Игорь Смешко считает, что российские военные могут разбомбить незалежную, «не пересекая границу»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить УкраинуЭкс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить УкраинуФото: Facebook
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Украина может повторить судьбу Югославии, поскольку военные возможности позволяют России позволяют разбомбить незалежную, «не пересекая границу». Такое мнение высказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.

«В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент - они поразят наши цели». – заявил экс-глава СБУ в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Смешко, Россия уже развернула все группировки и провела учения. Однако он уверен, что Москва «не пойдет с новой атакой на Украину», если «не будет повода»

Напомним, ранее глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ незалежной Михаил Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде. Политик раскритиковал действий местных властей, которые, по его словам, создают у себя в регионах финансируемые из госбюджета «частные армии»

ИСТОЧНИК KP.RU

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