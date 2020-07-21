Штаб Трампа заявил, что TikTok «шпионит» за американцами

21 Июль 2020 2020-07-21T00:55:18+03:00

Ранее сообщалось, что китайское приложение в Штатах могут запретить

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил, что китайское приложение TikTok «шпионит» за американцами, и предложил гражданам страны ответить на вопрос, нужно ли запретить этот сервис на территории Штатов.

«TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне», - говорится в опубликованном в Facebook сообщении штаба Трампа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти давно говорят о возможности запретить принадлежащий пекинской компании «ByteDance» сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, как угрожающий национальной безопасности США.

Например, госсекретарь США Майк Помпео посоветовал скачивать китайское приложение только тем американцам, которые осознанно хотят «передать свои персональные данные коммунистической партии Китая».

ИСТОЧНИК KP.RU