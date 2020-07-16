В США пока не решили, что делать с TikTok и WeChat

16 Июль 2020 2020-07-16T02:49:16+03:00

Ранее сообщалось, что в Штатах могут запретить китайские соцсети из-за санкций против КНР

Изменить размер текста: A A

Американские власти пока не решили, что делать с китайским приложением TikTok и социальной сетью WeChat, которые ранее обещали запретить на территории Соединенных Штатов, как угрожающие национальной безопасности США, но обещают принять решение в ближайшие несколько недель.

Об этом заявил журналистам руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, отметив, что «целый ряд представителей администрации» оценивают связанные с TikTok и WeChat «риски для национальной безопасности». По его словам, эти сервисы «потенциально могут привести к утечке данных», помогая «иностранному сопернику» собирать информацию об американцах.

ИСТОЧНИК KP.RU