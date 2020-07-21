2020-07-21T05:22:34+03:00
В мире

CNN: На борьбу с преступностью в Чикаго Трап отправит федеральных силовиков

Ранее президент США заявил, что ситуация в ситуация в этом городе «хуже, чем в Афганистане»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президентская администрация Дональда Трампа собирается отправить на борьбу с преступностью в Чикаго (штат Иллинойс) сотрудников нескольких федеральных силовых ведомств, передает телеканал CNN.

По данным его источников, американским силовикам, в частности, велено принять меры, чтобы пресечь незаконную торговлю огнестрельным оружием в городе, а также предотвратить преступления с его применением. Собеседники телеканала уточнили, что Белый дом и министерство юстиции США, скорее всего, официально объявят об этом решении уже в ближайшие дни.

Отмечается, что мэр Чикаго демократ Лори Лайтфут ранее была категорически против того, чтобы силовики из федеральных ведомств вмешивались в ситуацию в охваченном беспорядками городе, но выражала готовность принять помощь властей в борьбе с продажей оружия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго «хуже, чем в Афганистане», и назвал протестующих против расизма анархистами, ненавидящими Америку.

Протесты против расизма превращаются в вандализм и грабежи в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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