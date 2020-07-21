CNN: На борьбу с преступностью в Чикаго Трап отправит федеральных силовиков
Президентская администрация Дональда Трампа собирается отправить на борьбу с преступностью в Чикаго (штат Иллинойс) сотрудников нескольких федеральных силовых ведомств, передает телеканал CNN.
По данным его источников, американским силовикам, в частности, велено принять меры, чтобы пресечь незаконную торговлю огнестрельным оружием в городе, а также предотвратить преступления с его применением. Собеседники телеканала уточнили, что Белый дом и министерство юстиции США, скорее всего, официально объявят об этом решении уже в ближайшие дни.
Отмечается, что мэр Чикаго демократ Лори Лайтфут ранее была категорически против того, чтобы силовики из федеральных ведомств вмешивались в ситуацию в охваченном беспорядками городе, но выражала готовность принять помощь властей в борьбе с продажей оружия.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго «хуже, чем в Афганистане», и назвал протестующих против расизма анархистами, ненавидящими Америку.
Протесты против расизма превращаются в вандализм и грабежи в Чикаго.
ИСТОЧНИК KP.RU