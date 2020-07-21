На Венере нашли активные вулканы, теория мертвой планеты под угрозой

21 Июль 2020 2020-07-21T11:00:08+03:00

Две короны на поверхности Венеры, которые образуются, когда горячий источник бьет из глубины планеты. Черная линия показывает разрыв в данных изображения. Фото: REUTERS

Снимки разных лет показали, что в южном полушарии планеты произошли изменения поверхности

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Ученые обнаружили тридцать семь точек вулканической активности на Венере. В связи с этим теория спящей планеты становится невозможной. Об этом сообщила Анна Гюльхер, ученый-исследователь Земли и планет Института геофизики в Цюрихе, ведущий автор исследования открытия на Венере.

Исследователи утверждают, что их работа была сосредоточена на кольцеобразных структурах, называемых коронами, вызванными подъемом горячих горных пород глубоко из недр планеты. Ученые предоставили убедительные доказательства тектонической и магматической активности на поверхности Венеры, которые происходили в последнее время.

Многие исследователи долгое время считали, что Венера – планета, лишенная тектоники плит, которая находится в состоянии покоя последние полмиллиарда лет.

«Наша работа показывает, что часть этого внутреннего тепла все еще может достигать поверхности. Венера явно не так геологически мертва или дремлет, как считалось ранее», - сказано в материалах, опубликованных в журнале Nature Geoscience.

Исследователи определили тип геологических особенностей, которые могли существовать только в недавно активной короне - контрольной траншеи, окружающей структуру планеты. Затем они сравнили снимки этого года и снимки, сделанные космическим кораблем НАСА в 1990-х годах. Из 133 исследованных корон, 37 были активны в последние 2–3 мес.

«По моему мнению, многие из этих структур сегодня действительно активны», - сказал Лоран Монтези, геофизик и соавтор исследования Университета Мэриленда.

Короны — это, по сути, поля лавовых потоков и крупные разломы, охватывающие большую область. Многие из 37 находятся внутри гигантского кольца в южном полушарии планеты, включая большую корону под названием Артемида, диаметр которой составляет 2100 км.

ИСТОЧНИК KP.RU