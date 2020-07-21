Захватчик автобуса в Луцке угрожает взорвать бомбу, заложенную в другом месте

21 Июль 2020 2020-07-21T12:49:00+03:00

Мужчина с оружием и взрывчаткой удерживает в заложниках около 20 пассажиров автобуса

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Мужчина захвативший заложников в самом центре украинского города утверждает, что в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 июля, в самом центре украинского города Луцк неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил пассажирский автобус. Позже он сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим. Тогда же он сообщил, что автобус с заложниками заминирован. Однако в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что несмотря на такой шаг личность преступника будет устанавливаться.

В Twitter мужчина под ником Максим Плохой требует, чтобы первые лица Украины записали видеобращения, признав себя «террористами в законе», а за несколько часов до захвата в сети появилось видео с предполагаемым захватчиком, который поздравляет всех «с днём антисистемы» и призывает «праздновать правду».

Полиция ввела план «Заложник», пытается вести переговоры с захватчиком по телефону, но мужчина официально пока не выдвигает никаких требований.

ИСТОЧНИК KP.RU