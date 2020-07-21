Фото предполагаемого захватчика автобуса в Луцке появилось в соцсетях

21 Июль 2020 2020-07-21T12:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Фото предполагаемого захватчика автобуса с двадцатью пассажирами в украинском городе Луцк появилось в соцсетях.

Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщало, что захвативший заложников сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим, а также завил, что автобус заминирован. Однако в ведомстве уточнили, что несмотря на такой шаг преступника, его пока личность пока устанавливается

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 июля, в самом центре украинского города Луцк неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил пассажирский автобус с двадцатью людьми. Во время захвата заложников сообщалось о стрельбе. В Волынской области введен план «Заложник». Территория вокруг автобуса оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются вести переговоры с захватчиком по телефону.

Захватчик заявил, что недоволен происходящим на Украине, а в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время. Однако официально он пока не выдвигает никаких требований, а его личность до сих пор не устанавливается.

В центре Луцка захватили автобус с заложниками.

ИСТОЧНИК KP.RU